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Шоу-бизнес
"Вляпалась в жир по самые брови": Нарожавшей семеро по лавкам Костенко вмазали со всей дури

"Вляпалась в жир по самые брови": Нарожавшей семеро по лавкам Костенко вмазали со всей дури

Семейное счастье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко вывернули наизнанку.
прочитано 350 раз

Утратив привилегии в футболе и потеряв работу, Дмитрий Тарасов стал зарабатывать через инстаграм-аккаунт. Его жена Анастасия Костенко тоже была вынуждена приносить деньги в семью от рекламы в блоге. Деваться некуда — общими усилиями нужно кормить маленьких детей, которые из года в год у них рождаются.

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Супруги демонстрируют публике красивую жизнь, полную гармонии, счастья и взаимопонимания. Но жизнь не сказка, и Анастасия Костенко это косвенно подтвердила. В День всех влюбленных многодетная мать намекнула, что муж масштабно и жестко ее предал, но она смогла его понять и удержать.

Блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо нарожавшей семеро по лавкам девушки. Она вмазала Анастасии Костенко со всей дури хлестким и унизительным высказыванием в Живом Журнале.

"Бедная Настя. Вляпалась она, конечно, в жир ногами, причем по самые брови", — написала в скандальной публикации Миро.

Пользователи Сети согласились с этим мнением и пожалели многодетную мать. По их словам, Анастасия Костенко выбрала ненадежного спутника жизни, а теперь производит потомство ради сохранения семьи. Народ не исключает, что в конце концов звезда останется брошенной с целой оравой детей, а Дмитрий Тарасов уйдет в свободное плавание.


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Фото: instagram.com / kostenko.94
Автор: 15 февраля 2022, 19:10 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Гость954685
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Согласна со всем, кроме слова "звезда"! Это кто там звезда? Бывшая вице-мисс-чего-то там, которая за неимением лучшего кандидата в мужья, ухватила, что мимо под алкогольными парами проползало? Ведь годы шли, а более нормального мужа не нашлось, не в деревню же возвращаться? Пробовала работать телеведущей на перифирии, так народ до сих пор ржет. Единственное, что у нее получается, так это детей плодить! Так какая она звезда и в какой области? Хотя жаль ее, если честно, думала, что нашла богатого, а получилось как в песне "Выиграла в любви джек-пот, присмотрелась - идиот"!
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