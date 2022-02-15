"Вляпалась в жир по самые брови": Нарожавшей семеро по лавкам Костенко вмазали со всей дури

Утратив привилегии в футболе и потеряв работу, Дмитрий Тарасов стал зарабатывать через инстаграм-аккаунт. Его жена Анастасия Костенко тоже была вынуждена приносить деньги в семью от рекламы в блоге. Деваться некуда — общими усилиями нужно кормить маленьких детей, которые из года в год у них рождаются.
Супруги демонстрируют публике красивую жизнь, полную гармонии, счастья и взаимопонимания. Но жизнь не сказка, и Анастасия Костенко это косвенно подтвердила. В День всех влюбленных многодетная мать намекнула, что муж масштабно и жестко ее предал, но она смогла его понять и удержать.
Блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо нарожавшей семеро по лавкам девушки. Она вмазала Анастасии Костенко со всей дури хлестким и унизительным высказыванием в Живом Журнале.
"Бедная Настя. Вляпалась она, конечно, в жир ногами, причем по самые брови", — написала в скандальной публикации Миро.
Пользователи Сети согласились с этим мнением и пожалели многодетную мать. По их словам, Анастасия Костенко выбрала ненадежного спутника жизни, а теперь производит потомство ради сохранения семьи. Народ не исключает, что в конце концов звезда останется брошенной с целой оравой детей, а Дмитрий Тарасов уйдет в свободное плавание.