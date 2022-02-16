Жена обнищавшего тунеядца Тарасова взвыла: Сидит на диванчике, поколачивает жену

Жизнь Анастасию Костенко не балует: воспитание трех детей, да еще и муж лишился работы.

Дмитрий Тарасов частенько подвергается критике: недавно публику всполошила новость о том, что он решил урезать сумму алиментов, выплачиваемых дочери, а на днях спортсмена уколола бывшая жена Ольга Бузова. Поющая телеведущая высмеяла новое занятие Тарасова, который решил стать блогером.

После этого подписчики Анастасии Костенко решили поинтересоваться у нее, что она думает об увлечении мужа и как относится к тому, что он остался без работы. Модель, которой, кажется, порядком надоела критика в адрес ее супруга, буквально взвыла, отвечая на вопрос подписчика. Молодая мама заявила, что быть блогером – не стыдно, гораздо хуже, когда потерявший работу возлюбленный ничего не делает. Да и вообще, Костенко, отвечая на вопрос, не смогла сдержать эмоций.

"Я просто с вас в шоке. Хотя другое матерное слово лезет в голову. Конечно, лучше потерявший работу Емеля-дурачок, который сидит на диванчике, пьет каждый вечер пивко, поколачивает свою жену и сетует на жизнь несправедливую", – взвыла Анастасия.

Модель заверила, что Тарасов, хотя и закончил спортивную карьеру, но футболистом быть не перестал: просто сменил направление – с профессионального на медийное. К тому же, по словам жены спортсмена, он занят во многих проектах, просто он об этом публично не рассказывает.