Слава освободителям Донбасса: Колдун и Дубцова песнями встречают героев Народных Республик

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. И сегодня многие артисты поддерживают тех, кто на передовой.



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