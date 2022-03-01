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Шоу-бизнес
Слава освободителям Донбасса: Колдун и Дубцова песнями встречают героев Народных Республик

Слава освободителям Донбасса: Колдун и Дубцова песнями встречают героев Народных Республик

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. И сегодня многие артисты поддерживают тех, кто на передовой.

Продолжение: Страны ЕС могут арестовать имущество российских олигархов

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1 марта в 19:00 в студии телеканала RU.TV состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Для отважных ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа & "Непара", Денис Майданов и другие.

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 Спецоперация России на Украине

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Звезды тем самым выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.

Стоит заметить, что российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.

Среди тех, кто выступал в Сирии, можно назвать Олега и Родиона Газманова, Зара, Елена Ваенга, Григорий Лепс. Многие потом были удостоены почетных званий и медалей "Участнику военной операции".

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 11:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость970775
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все приличные артисты уже отказались о поддержкипедерации в войне и убийствах украинцев Смерть российским оккупантам!
Гость970775
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Гость972499
А Бузова где? Почему она поёт только когда выгодно???
бузова хоть и тупая но понимает что поддерживать захватчиков это криминал
Гость972499
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А Бузова где? Почему она поёт только когда выгодно???
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