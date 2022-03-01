Слава освободителям Донбасса: Колдун и Дубцова песнями встречают героев Народных Республик

1 марта в 19:00 в студии телеканала RU.TV состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Для отважных ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа & "Непара", Денис Майданов и другие.
Звезды тем самым выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.
Стоит заметить, что российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.
Среди тех, кто выступал в Сирии, можно назвать Олега и Родиона Газманова, Зара, Елена Ваенга, Григорий Лепс. Многие потом были удостоены почетных званий и медалей "Участнику военной операции".