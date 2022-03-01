Рудковская и Бузова останутся без штанов

Санкции Запада ударят по всем, особенно по верхушке российского общества.

Из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций Запада в Сети на днях стала распространяться информация о том, что работа соцсети "Инстаграм" будет прекращена в России. Всем известно, что данная площадка приносит огромный доход звездам и крупным блогерам. Поэтому шоу-бизнес запаниковал и начал искать другие пути заработка и монетизации.

Ольга Бузова, Лариса Долина, Яна Рудковская и многие другие российские звезды начали продвигать давно заброшенные или редко используемые аккаунты "ВКонтакте" и "Телеграм".

Интернет-маркетолог Элиас Макаров сделал прогноз на будущее заработка российских звезд. Он считает, что если "Инстаграм" действительно закроется, селебритис потеряют огромные суммы денег. Они потеряют часть аудитории и возможность активно зарабатывать на рекламе товаров и услуг.

При этом он подчеркнул, что сейчас звезды зарабатывают десятки миллионов рублей. Конечно, на других платформах звезды со временем смогут наработать прежнюю аудиторию, но это займет время, а значит повлечет финансовые потери. Фактически звезды рискуют остаться буквально "без штанов", выражаясь народным языком.