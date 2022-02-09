"Фу! Отвратно": Лазарева смешали с грязью за тесную связь с Малиновским

Беглый криптомиллионер и артист дружат много лет. Кроме того, они вместе занимались бизнесом. Примечательно, что Сергей Лазарев никогда не подтверждал грязных сплетен о романе с товарищем.
Скандальную тему прокомментировал шоумен. Блогер известен своими резкими заявлениями о коллегах. Он считает, что исполнитель, не осознавая, унижает себя в глазах публики. По мнению экс-участника "Дома-2", причина – в персоне его друга.
Рустам Солнцев отметил, что личность самого Алекса Малиновского не достойна обсуждения. Дело в том, что он бросает тень на репутацию музыканта. "Это говорит об уровне Лазарева!", – уверен блогер. Предпринимателя он назвал "чуваком на один раз". "Фу! Отвратно", – смешал с грязью певца шоумен.
Отметим, что Сергей Лазарев с другом частенько отдыхают вместе. Так, они посещали вдвоем жаркие страны. Артист не демонстрировал товарища на фото в своем микроблоге, но пронырливые журналисты и поклонники все же находили доказательства того, что парни наслаждаются отпуском вместе. В частности, они замечали, что на снимках в аккаунте Алекса Малиновского были кадры оттуда же, где в тот момент находился исполнитель.