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Шоу-бизнес
"Фу! Отвратно": Лазарева смешали с грязью за тесную связь с Малиновским

"Фу! Отвратно": Лазарева смешали с грязью за тесную связь с Малиновским

Вокруг личной жизни Сергея Лазарева ходит множество слухов. Поговаривают, что с Алексом Малиновским певца связывает нечто большее, чем просто дружба. По этому поводу высказался и Рустам Солнцев.
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Беглый криптомиллионер и артист дружат много лет. Кроме того, они вместе занимались бизнесом. Примечательно, что Сергей Лазарев никогда не подтверждал грязных сплетен о романе с товарищем.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Скандальную тему прокомментировал шоумен. Блогер известен своими резкими заявлениями о коллегах. Он считает, что исполнитель, не осознавая, унижает себя в глазах публики. По мнению экс-участника "Дома-2", причина – в персоне его друга.

Рустам Солнцев отметил, что личность самого Алекса Малиновского не достойна обсуждения. Дело в том, что он бросает тень на репутацию музыканта. "Это говорит об уровне Лазарева!", – уверен блогер. Предпринимателя он назвал "чуваком на один раз". "Фу! Отвратно", – смешал с грязью певца шоумен.

Отметим, что Сергей Лазарев с другом частенько отдыхают вместе. Так, они посещали вдвоем жаркие страны. Артист не демонстрировал товарища на фото в своем микроблоге, но пронырливые журналисты и поклонники все же находили доказательства того, что парни наслаждаются отпуском вместе. В частности, они замечали, что на снимках в аккаунте Алекса Малиновского были кадры оттуда же, где в тот момент находился исполнитель.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 17:38 Источник: Ютуб-канал Рустама Солнцева ✓ Надежный источник
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