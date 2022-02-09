Билан приласкал черного малыша после новости о партнере

Дима Билан показал забавный ролик.

Артист активно ведет свой блог и показывает в нем кадры из жизни. На этот раз Дима опубликовал видео, в котором видно, как он приласкал черного малыша. Судя по звукам, которые издает кот, у них с Биланом наладился отличный контакт. Певец часто показывает животных у себя в "сторис", чем обычно радует поклонников.

Ранее Дима Билан оказался в центре очередного гей-скандала. 40-летнего певца нередко подозревают в нетрадиционной ориентации. Теперь его решил "рассекретить" популярный блогер Антон Суворкин (известный в Сети под псевдонимом Антон S). Он утверждает, что Билан состоит в отношениях с актером Иваном Николаевым. Более того, блогер считает, что малоизвестный артист закрутил с Биланом ради карьеры, а тот не счастлив с предполагаемым партнером.

Напомним, недавно Диме Билану исполнилось 40 лет. Сейчас у него плотный гастрольный график после недавнего возвращения из отпуска. Скоро у артиста будет сольный концерт, к которому он активно готовится. Недавно он рассказал, что адаптируется к работе после долгого перерыва. "Адаптируюсь после отпуска. Активно готовлюсь к сольным концертам!", – написал отдохнувший Дима.