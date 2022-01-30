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Шоу-бизнес
"Парень у него есть": Известный блогер раскрыл личность партнера Билана

"Парень у него есть": Известный блогер раскрыл личность партнера Билана

Слухи о нетрадиционной ориентации Димы Билана ходят давно.
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Недавно артист отметил свое 40-летие, при этом семьи у него как не было, так и нет. Поклонники давно подозревают, что отсутствие жены у Билана связано с тем, что он предпочитает мужчин. Никаких комментариев на этот счет сам Дима не дает, более того, он нередко рассказывал о недолгих отношениях с какими-то девушками.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Однако блогер Антон Суворкин (известный в Сети под псевдонимом Антон S), сделал заявление, раскрыв ориентацию Билана за него. По словам Суворкина, певец действительно нетрадиционной ориентации, более того, у него его партнер. Антон даже рассекретил личность предполагаемого мужчины Димы, он уверен, что это актер Иван Никовлаев.

"Оказывается, парень уже какое-то время у него есть, почему все молчат, я не знаю. Их спалили в общем путешествии на Мальдивы, туда тоже приехал Иван Николаев", - высказался на своем канале блогер.

Причем Антон Суворкин считает, что Дима Билан в отношениях несчастлив. Якобы его партнер хочет огласки, но артист против. Также у него случаются депрессивные эпизоды, о которых он сам рассказывал в интервью Ксении Собчак. Блогер уверен, что в счастливых отношениях такого быть не должно.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 11:50 Источник: YouTube-канал "Антон S" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость949961
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Даже если это правда, для поклонников Димы это никакого значения не имеет.
666
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Первый продюсер и ёёёёбббааарь у беэеэеэеэлана был Айзеншпис Юрий Шмильевич!Жид драл его во все отверстия!Он же заразил бэээлана спидом и венерическими заболеваниями!Потом Айзеншпис покинул этот мир оставив бэээлана с букетом!Бэээлан никогда не женится - НИКОГДА,т.к. предпочитает мужской хххххууууиииищщще в его раздолбанном шоколадном глазу!
Гость952819
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Гость949961
Даже если это правда, для поклонников Димы это никакого значения не имеет.
Согласен!Для мааскваппииддоормордер не имеет,а вот в целом по России он непопулярный ппееддеерраасст,который сс00ссёёт у продюсеров!
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