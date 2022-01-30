"Парень у него есть": Известный блогер раскрыл личность партнера Билана

Слухи о нетрадиционной ориентации Димы Билана ходят давно.

Недавно артист отметил свое 40-летие, при этом семьи у него как не было, так и нет. Поклонники давно подозревают, что отсутствие жены у Билана связано с тем, что он предпочитает мужчин. Никаких комментариев на этот счет сам Дима не дает, более того, он нередко рассказывал о недолгих отношениях с какими-то девушками.

Однако блогер Антон Суворкин (известный в Сети под псевдонимом Антон S), сделал заявление, раскрыв ориентацию Билана за него. По словам Суворкина, певец действительно нетрадиционной ориентации, более того, у него его партнер. Антон даже рассекретил личность предполагаемого мужчины Димы, он уверен, что это актер Иван Никовлаев.

"Оказывается, парень уже какое-то время у него есть, почему все молчат, я не знаю. Их спалили в общем путешествии на Мальдивы, туда тоже приехал Иван Николаев", - высказался на своем канале блогер.

Причем Антон Суворкин считает, что Дима Билан в отношениях несчастлив. Якобы его партнер хочет огласки, но артист против. Также у него случаются депрессивные эпизоды, о которых он сам рассказывал в интервью Ксении Собчак. Блогер уверен, что в счастливых отношениях такого быть не должно.