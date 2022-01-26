"Адаптируюсь": закативший истерику Билан рассказал о планах

В своем инстаграм-аккаунте певец поделился планами. В феврале у звезды намечены два выступления в столице.
"Адаптируюсь к после отпуска. Активно готовлюсь к сольным концертам!.. Осталось меньше трех недель на активную подготовку! Все суперхиты, полюбившиеся дуэты и новинки – в программе! Жду встречи с вами!", – эмоционально заявил Дима Билан.
Судя по всему, отдых знаменитости пошел на пользу: исполнитель полон оптимизма и сил. Примечательно, что, едва успев вернуться с отпуска, Дима Билан устроил разборки с известным физиогномистом и психологом Светланой Филатовой.
Причиной стало то, что эксперт сделала подробный разбор интервью Димы Билана для Ксении Собчак. Этот материал крайне не понравился певцу, и он буквально закатил истерику в "Сторис" своего микроблога, обратившись к своей "обидчице", Психолог заявила, что самая интересная тема для всех – это ориентация исполнителя, которую он якобы тщательно скрывает.
Дима Билан заверил, что многое сказанное Светланой Филатовой – ложь. "Как можно такое произносить? Это же стыдно", – негодовал певец.
Примечательно, что в последнее время Дима Билан стал частым фигурантом скандалов. Одним из недавних поводов для сплетен стал концерт в Казахстане, где артист вел себя очень странно. Многие заподозрили, что он был не трезвым, но официальной информации на этот счет нет.