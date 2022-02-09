Ольга Орлова обвинила Дженнифер Лопес в плагиате

Российская певица Ольга Орлова сделала неожиданное заявление.

Ольга Орлова умеет удивить фанатов и часто общается с ними через соцсети. На этот раз она опубликовала в своем "Инстаграм" странный коллаж, на котором предстала рядом с Дженнифер Лопес.

К удивлению многих две знаменитости выглядели как две капли воды. Орлова с уверенностью заявила, что она не повторяла стиль Лопес. Выходит, что голливудская звезда скопировала ее образ. Идентично было все – прическа, цвет джемпера, фасон и, кажется, даже макияж!

"Интересно, ей кто-нибудь пишет в комментариях, что у нее стрижка как у Орловой?" – написала российская звезда.

Таким образом Ольга Орлова намекнула, что российские звезды за рубежом не так популярны и известны, как иностранные артисты в России, и это досадно. Ведь западная культура плотно вошла в наш шоу-бизнес, а вот наоборот такого не случилось.

Многие поклонники уловили идею Орловой и поддержали ее мысль. Однако некоторые осмеяли певицу за то, что она якобы возомнила из себя неизвестно кого! Мол, куда ей до Дженнифер.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что недавно вышедшая замуж Ольга Орлова впустила лохматого красавца в свою постель. Артистка удивила фанатов таким смелым поступком.