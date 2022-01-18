Покинул: Орлова прокомментировала странное исчезновение Давы

Поклонники обеспокоены странным исчезновением нового ведущего шоу "Дом-2" Давида Манукяна.

Несколько эфиров подряд Дава не появляется на реалити "Дом-2". Поклонники забили тревогу. Уж не уволили ли его? А может еще чего хуже. Обеспокоенные россияне начали написывать коллегам блогера.

Певица Ольга Орлова не стала молчать и ответила на вопросы поклонников. В своем "Инстаграм" артистка опубликовала скрин, где ее спрашивали: "Куда пропал Дава с эфиров? Он покинул пост ведущего "Дома-2"?"

Ольга Орлова опровергла домыслы и заявила, что с проекта никто не уходил. Также она не исключила, что Дава посмотрел ее "Сторис".

Напомним, Давид Манукян стал телеведущим шоу "Дом-2" в начале лета прошлого года. Сам телепроект вернулся на экране весной и стал выходить на канале "Ю".



Бывшая ведущая реалити Ольга Бузова отказалась вести шоу, после чего на должность назначили Манукяна. Новость спровоцировала скандал, ведь приглашать на ее место ее бывшего возлюбленного было как минимум некрасиво со стороны продюсеров шоу, посчитали поклонники поющей ведущей.

Стоит отметить, что Ольга Орлова и Давид Манукян тепло дружат. Певица поддерживает молодого коллегу, особенно в сложные периоды жизни. Недавно Манукян купил бездомной женщине квартиру в Молдове, после чего на него обрушилась критика за хайп на проблемах людей. Орлова поддержала коллегу и заявила, что людям не угодить.