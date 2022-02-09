Оголившуюся перед камерой Рудковскую заподозрили в новой пластике: Хороший тюнинг

Яна Рудковская редко хвастается своей фигурой, не считая фотографий с неприлично длинными ногами, конечно.



Даже на пляжном отдыхе она привыкла надевать закрытые купальники, чтобы, судя по всему, скрыть некоторые нюансы. Однако на этот раз знаменитый продюсер решила не прятаться.

Супруга Евгения Плющенко опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором предстала в непривычном для себя образе. Рудковская облачилась в раздельный яркий красный кожаный купальник и позировала на пляже, сверкнув всеми прелестями своей фигуры. Наставница Димы Биланы не стала скрывать от подписчиков, что какое-то время была недовольна своим весом, который вырос на фоне приема приличной дозы гормонов перед рождением сына Арсения. Но сейчас вес пришел в норму.

Также звезда не утаила и то, что прибегла к пластике: при помощи хирургического вмешательства она уменьшила грудь. Конечно, от нового снимка кумира поклонники пришли в восторг, однако многие подозревают, что кое-что Рудковская все-таки не рассказала.

"Хороший тюнинг", – написал один из подписчиков под фотографией оголившейся жены Плющенко.

Пользователи предположили, что плоский живот, стройные ноги и аппетитная попа – это заслуга не Рудковской, а опытных хирургов.

"Абдоминопластику и липосакцию неплохо сделали", – написал один из подписчиков в ответ на комментарий, восхваляющий фигуру звезды.