Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Среда
9 февраля
Лента новостей
11:23
Летучая раскрыла причины бездетности и заявила о насилии
11:14
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
11:12
Престарелая Алферова в купальнике шокировала смелостью
11:07
"Потайные комнаты, коридоры, проходы": что скрывает Галкин в своем подмосковном замке
10:56
"Проходила через этот ад": измученная дочь Валерии рассказала о насилии
10:16
"Это грех": Галкин о большом запрете в отношениях с Пугачевой
10:13
Бывшего мужа Бородиной застукали с женой футболиста: Уехали вместе
10:12
Все еще Прилучная: после возвращения мужа в семью Муцениеце сделала признание
10:09
Живые бабочки, кастрюля драников и деньги в конверте: Анита Цой праздновала 51-летие несколько дней
09:37
Оголившуюся перед камерой Рудковскую заподозрили в новой пластике: Хороший тюнинг
09:33
Недавно родившая Арзамасова записала домашнее видео: Интересный эксперимент
09:17
Западные СМИ бьют тревогу об "угрозе российского возмездия" Европе после переброски ракетоносцев
09:15
Перебинтованная после операции Семенович не может работать
08:51
Анестезия не сработала: во время родов Нюши случилось непредвиденное
08:47
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
06:27
"Ничего не забыл": Садальский страдает по отвергнувшей его красотке
04:32
Королева красоты стала невзрачной: Кейт Миддлтон превратилась в "серую мышь"
02:18
К чему снится вертолет
00:07
День Иоанна Златоуста: Что нельзя делать 9 февраля
21:55
В Госдепе США увидели возможность для снижения рисков в отношениях с Россией
21:42
Печальная Акиньшина появилась на публике в одиночестве
21:30
В Ленобласти упавший с крыши лед убил рабочего
21:02
Певица Анастасия взорвалась из-за грубости Пугачевой
21:00
Заявление Кремля подействовало на Макрона как холодный душ – турецкий политолог Капан
20:19
В Ростове-на-Дону выбежавшего на дорогу ребенка сбила машина
20:08
Эксперт Юшков: США стали зависимы от России из-за своих санкций
20:00
Многодетная домработница Волочковой вызвала ажиотаж своим видом
19:14
В центре Москвы девушка пострадала из-за падения на нее льда с крыши здания
19:12
"Бесконечно счастливый": У Александра Серова родился долгожданный малыш
19:10
Макрон: Путин не будет обострять ситуацию вокруг Украины
18:46
"Езжайте к морю": жаждущий жениться сын Алибасова купил Федосеевой-Шукшиной дом
18:36
"Это уже издевательство!": Личность нового мужчины Волочковой выбесила россиян
18:31
Крах неминуем: продюсер "Великолепного века" предрек турецким сериалам печальное будущее
18:19
Почему встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась – объяснил Песков
18:02
"В жертву приносит": как спастись разбитой МакSим
18:01
"Стала меньше болтать и ржать": откачавшая жир Семенович показала лицо после операции
17:57
"Приползет и будет скулить": Малахов вскрыл грязную любовь Шаляпина с женщинами постарше
17:42
Екатерине Вилковой вновь грозит смертельная опасность
17:26
Европейское СМИ сообщило о сделке Путина и Макрона по Украине
17:18
"Глушила себя сильными препаратами": Заворотнюк серьезно навредила своему здоровью самолечением
17:17
На западе Москвы произошло массовое ДТП
16:58
В Кузбассе мужчина ограбил бывшую жену в ходе ссоры
16:56
Костюм-трансформер и маска гриба: Раскрыты подробности нового сезона шоу "Маска"
16:52
Не смог устоять: всплыли неожиданные совместные фото Аверина и Порошиной
16:43
В Кремле ответили ждущему сигналы о признании Крыма Лукашенко
16:38
Сын Пореченкова разбился в жутком ДТП
16:36
"Абсолютно провалился": Авербух дал под дых участнику Олимпиады из России
16:33
Родился в тюрьме, женился на молоденькой: как живет исполнитель хита "Фантазер" сейчас
16:12
В Серпухове мужчина средь бела дня украл из магазина 3 бутылки виски
16:11
"Он созрел": прихвативший стриптизершу сын Королевой отправился в свободное плавание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду
"Куда это вы размахались руками-то?!": Поргина публично набросилась на мать Бузовой
Мать о разрыве Бузовой с Манукяном и Тарасовым: Я предупреждала!
Оказавшаяся в Африке Бузова показала тайное: Все серьезно
Лукашенко назвал условие для признания Крыма и Южной Осетии
"Даже я не знала того, что знал он": любовница рассказала о сексе с Мережко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оголившуюся перед камерой Рудковскую заподозрили в новой пластике: Хороший тюнинг

Оголившуюся перед камерой Рудковскую заподозрили в новой пластике: Хороший тюнинг

Яна Рудковская редко хвастается своей фигурой, не считая фотографий с неприлично длинными ногами, конечно.
прочитано 386 раз

Даже на пляжном отдыхе она привыкла надевать закрытые купальники, чтобы, судя по всему, скрыть некоторые нюансы. Однако на этот раз знаменитый продюсер решила не прятаться.

ПО ТЕМЕ

Сверкнувшую брендами Рудковскую знатно приложили: В Африке люди голодают

"Бревно!": раскорячившуюся на качелях Рудковскую жестко высмеяли

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Супруга Евгения Плющенко опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором предстала в непривычном для себя образе. Рудковская облачилась в раздельный яркий красный кожаный купальник и позировала на пляже, сверкнув всеми прелестями своей фигуры. Наставница Димы Биланы не стала скрывать от подписчиков, что какое-то время была недовольна своим весом, который вырос на фоне приема приличной дозы гормонов перед рождением сына Арсения. Но сейчас вес пришел в норму.

Также звезда не утаила и то, что прибегла к пластике: при помощи хирургического вмешательства она уменьшила грудь. Конечно, от нового снимка кумира поклонники пришли в восторг, однако многие подозревают, что кое-что Рудковская все-таки не рассказала.

"Хороший тюнинг", – написал один из подписчиков под фотографией оголившейся жены Плющенко.

Пользователи предположили, что плоский живот, стройные ноги и аппетитная попа – это заслуга не Рудковской, а опытных хирургов.

"Абдоминопластику и липосакцию неплохо сделали", – написал один из подписчиков в ответ на комментарий, восхваляющий фигуру звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
9 февраля 2022, 09:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Снова мама: 46-летняя модница Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной

Она живет полноценной жизнью.
Шоу-бизнес

Анестезия не сработала: во время родов Нюши случилось непредвиденное

Процесс пошел не по сценарию
Шоу-бизнес

"В группе риска": всплыли тревожные новости о сдавшем Петросяне

Что происходит с артистом?
Шоу-бизнес

Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду

За Примадонну вступились

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов

Здоровье

Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по ковиду
В России за сутки выявили 171 905 новых случаев коронавируса
Вирусолог Альтштейн назвал сроки исчезновения коронавируса

Спорт

"Абсолютно провалился": Авербух дал под дых участнику Олимпиады из России
"Ни х*** не поняла!": Фигуристка Мишина ругнулась после победы на Олимпиаде
"Полнейшая дурость": почему русских на Олимпиаде заставили выступать в масках
"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России

Регионы

В Ленобласти упавший с крыши лед убил рабочего
В Кузбассе мужчина ограбил бывшую жену в ходе ссоры
В Серпухове мужчина средь бела дня украл из магазина 3 бутылки виски
В Красноярском крае загорелся склад мягких игрушек
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+