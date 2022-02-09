"Хотелось посочнее": изможденную Кадышеву унизили

Визажист Алина Ножичкина проанализировала внешний вид Надежды Кадышевой.

Надежда Кадышева всегда славилась яркими образами. Певица часто для выхода на сцену или в свет выбирает смелые наряды. Не редко она надевает одежду кислотных цветов, чем привлекает внимание большого количества людей. Также она никогда не жалела косметики.

Некоторые поклонники критикуют артистку за то, что она перебарщивает с тенями, румянами, тушью и помадой. "Страсть господняя, спаси, сохрани и помилуй!" – написали под одной из фотографий звезды.

"Здесь, конечно, фильтры, обработки, все это понятно. По макияжу, тяжеловаты глаза. Они придают мудрости, судя и по песням, которые она всегда пела – народные, женщины, которые повидали жизнь. Тут сложно говорить о макияже, тут идет обработка. Я вижу, что на глазках у нее идет какой-то розовый оттенок. Нижнее веко лучше бы, конечно, так сильно не выделять. Это больше усталости придает. А в целом, лицо здесь ровное, оно другим и не может быть. Оттенок, может быть, хотелось более ягодный, посочнее, посвежее. А в целом, норм. У нее такой образ, она на глаза делает акцент всю жизнь. Тут сложно говорить о ее макияже, здесь она идеальна. Как на обложке можно понять, что за макияж? В целом, норм, если не придираться, что одна бровь тоньше и ярче другой", – высказался визажист Алина Ножичкина.

Но, конечно, есть и такие поклонники, которые восхищаются данными своего кумира. "Красотулечка", "Мы вас любим", – пишут они.