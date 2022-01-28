"Заиграла новыми красками": народ в восторге от Кадышевой с молодым пареньком

Народная артистка России Надежда Кадышева в свои 62 года продолжает активно гастролировать и выступать, радуя поклонников своими песнями. Помимо этого она общается с фанатами в соцсетях.
На днях Кадышева опубликовала в своем "Инстаграм" фрагмент выступления, на котором предстала рядом с молодым красавцем.
Кадышева вышла на сцену в шелковом ярко розовом платье в пол, которое украсили крупные камни. Именно в таком наряде артистка выступала на "Главном новогоднем концерте" в Москве.
Надежда Кадышева стала настоящим украшением этого праздничного вечера. Задорная певица плыла по сцене словно пава.
Артистка вышла на сцену с коллегой Глебом Матвейчуком, который исполнил второй куплет. 62-летняя Надежда Кадышева предстала перед зрителями в ярко розовом платье в пол. Рядом с молодым красавцем она смотрелась очень выигрышно.
Поклонники восхитились парой и пожелали надежде Кадышевой творческих успехов и процветания. В комментариях к публикации подписчики осыпали Кадышеву комплиментами.
"Прекрасный дуэт с песней широка река с Глебом Матвейчуком"; "Платье у вас розовое отпад!"; "Песня заиграла новыми красками", – написали поклонники.