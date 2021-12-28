Не помогло даже золото: отощавшую Кадышеву публично освистали

Надежда Кадышева вернулась на сцену, однако народ все больше обеспокоен ее состоянием.

Не так давно Надежда Кадышева пропала с радаров отечественного шоу-бизнеса, долгое время никто не знал, как протекает ее жизнь. Так, летом она даже отменяла свои концерты, поэтому многие начали подозревать, что у певицы проблемы со здоровьем.

Ближе к концу года Надежда Никитична предстала перед публикой, но ее внешность изменилась до неузнаваемости. Хоть сейчас певица вернулась в строй (дает концерты, посещает светские мероприятия), фанаты настоятельно советуют ей уйти на заслуженный отдых и заняться здоровьем. Внешний облик артистки не раз уже ужасал народ. Кадышева сильно похудела, под глазами заметны мешки, а общий вид ее кажется крайне изнуренным.

Накануне певица выложила в свой "Инстаграм" новую фотографию. Она позирует в пышном платье, расшитым золотом и жемчугом. Дополняет образ стильная прическа с убранными назад волосами и серьги. Под снимком красуется подпись с благодарностью зрителям. Артистка написала, что у нее замечательная аудитория.

Многие подписчики порадовались за Кадышеву, похвалили ее образ. "Просто красавица", "Королева", "Класс", – написали фанаты.

Однако нашлись и те, кто отметил, что пышное платье не скрасило внешний вид артистки. Некоторые посчитали, что Надежда по-прежнему выглядит болезненно. "Ужас", – написал один из комментаторов.