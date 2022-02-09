"Врачебные ошибки": вскрылись страшные подробности о здоровье Корчевникова

Астролог Ада Комракова проанализировала карту Бориса Корчевникова и не дала утешительных прогнозов о его здоровье.

Борис Корчевников часто пугает поклонников из-за слухов о проблемах со здоровьем. Страшные диагнозы, если верить СМИ, сопровождают его с самого детства. Так, на днях он признался, что в детстве у него пропадал слух, а уже во взрослом возрасте ходили предположения, что он страдает от онкологии. Так это или нет – неизвестно.

"Борис Корчевников родился в период солнечного затмения, этот астрологический факт, с одной стороны, даровал ему широчайшую известность, но с другой стороны, создал множество проблем в личной жизни и со здоровьем. Пораженные Солнце и Луна указывают на слабое здоровье, на предрасположенность к новообразованиям, риск возникновения нарушений в деятельности органов, относящихся к центральной нервной системе и кроветворению", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

По словам астролога, сфера здоровья является частью кармических программ телеведущего – умение понимать и чувствовать потребности организма, развиваться духовно. Это те испытания, через которые он реализует свои кармические задачи текущего воплощения.

"Также по его карте видны риски от медицинских вмешательств, врачебных ошибок, поэтому то, с чем имеет дело в настоящий момент Борис Корчевников, – последствия операций в прошлом. Так или иначе на протяжении всей жизни ему необходимо будет уделять повышенное внимание своему здоровью", – подытожил эксперт.