"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось

Сергей Дроботенко сильно шокировал поклонников. Актер Денис Смирнов проанализировал новую внешность своего коллеги.

Сергей Дроботенко – не самый активный пользователь социальных сетей. Он не делится с подписчиками каждым своим шагом, не очень часто показывает процесс своей работы и лишь изредка выкладывает в "Инстаграм" снимки со своей семьей.

Так, например, под одним из постов он написал: "Поколения.. Семьи", сопроводив трогательный текст, в котором он также поздравил родных с Рождеством, фотографией со своими близкими. Пост собрал много комментариев и "лайков".

"Сергей Дроботенко – это комик. Комики часто и переодеваются в женщин, и голые бегают по сцене, и целуются взасос с мужиками (Денис Дорохов в шоу "Игра"). Дроботенко таким образом напоминает о себе", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Денис Смирнов.

Телеведущий также старается смешить своих поклонников, показывая неоднозначные фотографии и видео. На них он переодевается в женщину. Пользователи Сети относятся к этому по-разному. Кому-то такие развлечения их кумира поднимают настроение, а кто-то не понимает, для чего нужно менять пол. "Мой новый имидж", – говорит он под последним кадром, на котором он предстал с париком и с букетом цветов.

"Сказать что это ново? – Нет. Креативно? – Нет. На маразм тоже не похоже. Просто каждый угорает как может", – досталось Дроботенко.