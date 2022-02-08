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Шоу-бизнес
"Приползет и будет скулить": Малахов вскрыл грязную любовь Шаляпина с женщинами постарше

"Приползет и будет скулить": Малахов вскрыл грязную любовь Шаляпина с женщинами постарше

Примерный семьянин Андрей Малахов осадил опытного ловеласа. Прохор Шаляпин получил нелестную характеристику.
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Свежий выпуск шоу "Прямой эфир" посвятили альфонсу и взрослой женщине, которая пострадала от его чар. Собравшийся в студии народ массово осуждал молодого человека, а Прохор Шаляпин активно за него вступался. Сначала Андрей Малахов мирился с громкими высказываниями певца, а потом не выдержал и мастерски унизил его перед публикой.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Дело в том, что артист слишком рьяно защищал героя передачи и всячески принижал его обманутую жертву. Мужчина будто бы нашел у себя и обвиняемого альфонса много общего. Выводы оказались категоричными и даже возмутительными. "Она до последнего думала, что он приползет к ней под дверь и будет скулить", — ехидно выразился защитник.

Андрей Малахов поспешил вмешаться в разборки. Он не растерялся и вскрыл грязную любовь Шаляпина с пассиями постарше. Артист ведь специально афишировал отношения с дамочками в годах, которые его обеспечивали. Даже призывал женщин быть добытчицами денег для мужчин.

"Просто Прохор — специалист по взрослым женщинам, знает их психологию. Они все приползали к нему", — уколол звезду смышленый тележурналист.

Осажденный вокалист не выдал достойного ответа на ироничную реплику. Лишь сверкнул хищной улыбкой, словно соглашаясь со смыслом сказанного. Андрей Малахов вышел из словесного поединка абсолютным победителем. Его тонкие намеки безоговорочно приняли.

Как писали "Дни.ру", Прохор Шаляпин быстро оправился после смерти жены-миллионерши и стал тратить деньги на рискованные развлечения. Наследство артист получил сказочное, поэтому нужды не знает. Недавно он отправился на небеса и показал снимки в инстаграм-аккаунте.

Напомним, в Сети стали массово обсуждать личную жизнь Андрея Малахова. Все началось с того, что артистка упомянула в его отношении прилагательное "голубой". Народ решил, что скрытный женатик оказался с подвохом.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 17:57 Источник: Россия 1/"Прямой эфир" ✓ Надежный источник
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От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

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