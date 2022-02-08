Сын Пореченкова разбился в жутком ДТП

С внебрачным наследником Михаила Пореченкова произошла беда. Мужчина попал в серьезную аварию.



Владимир Любимцев является внебрачным сыном звезды театра и кино. Он родился в 1989 году в отношениях актера с Ириной Любимцевой. Женщина скончалась 26 лет назад. Несмотря на то, что наследник остался в свое время с матерью в Таллине, артист не потерял с ним связи.

Мужчина стал актером, как и его знаменитый отец. В своем инстаграм-аккаунте Владимир Любимцев рассказал, что попал в жуткое ДТП вместе с сестрой. В итоге машина – всмятку. Он опубликовал в "Сторис" страшные фото с места аварии.

Сын Михаила Пореченкова поведал, что в роковой момент сестра молилась, а он – выругался матом. Слава Богу, ни он, ни девушка не пострадали. Владимир Любимцев считает это чудом. Деталей ДТП наследник артиста пока не раскрыл.

Отметим, что Михаил Пореченков – многодетный отец. Помимо Владимира у него есть еще четверо наследников. От первой официальной жены Екатерины у звезды – дочь Варвара. От второй супруги Ольги – сыновья Михаил и Петр, а также наследница Мария.

Напомним, летом прошлого года актер рассказал о том, что его сын Михаил поступил на режиссерский факультет, пройдя тяжелейший отбор. Артист заверил, что парень был зачислен на общих основаниях, без протекции знаменитого родителя.

