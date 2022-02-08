Сделавшая два аборта Вайкуле запретила "убивать" детей: Имеет ли женщина свободу выбора? Нет

В молодости Лайма Вайкуле решила всю себя посвятить карьере, поэтому сделала много ошибок.

Становиться матерью исполнительница хита "Еще не вечер" не стремилась, потому что была уверена, что это помешает ее развитию в качестве певицы. Поэтому, когда она узнала, что беременна, не раздумывая, согласилась сделать аборт.

Как оказалось, стать матерью Вайкуле могла дважды и оба раза прерывала беременность. Сейчас у 67-летней артистки наследников нет, а о своих прошлых поступках, которые стали причиной отсутствия у нее детей, звезда жалеет до сих пор. К абортам отношение, конечно, тоже изменилось: если раньше она не расценивала их, как что-то серьезное, то сейчас она уверена, что эта процедура – убийство в чистом виде.

"Если бы меня сейчас спросили, имеет ли женщина свободу выбора, решая — делать или не делать аборт, я бы сказала: нет", – пояснила свою позицию спустя много лет Вайкуле.

То же самое она старается донести и до своей крестницы. Хотя девочке всего 13 лет, артистка уже сейчас призывает ее не совершать необдуманных действий и в первую очередь прийти за советом к ней. К слову, в 2010 году Лайма Вайкуле решила все же попытаться обзавестись наследниками и пошла на процедуру ЭКО, однако попытка не увенчалась успехом.