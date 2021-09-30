"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле пришла на шоу "Вечерний Ургант".

В прошлом году Лайма Вайкуле, как и многие артисты, осталась без работы из-за пандемии коронавируса. На некоторое время она лишилась привычного образа жизни, из-за чего впала в депрессию. В шоу "Вечерний Ургант" певица рассказала, что тогда поправилась на 10 килограммов, поскольку очень много ела и сидела дома.

Однако Вайкуле смогла взять себя в руки и заняться спортом. Так она избавилась не только от лишнего веса, но и от депрессии. Кстати, сейчас певица тоже не сидит без дела. Она принимает участие в съемках нового сезона шоу "Голос 60+". Артистка стала наставником.

Вайкуле восторженно отозвалась об участниках нового сезона вокального конкурса. Они удивляют певицу как вокальными данными, так и историями из жизни. Вместе с тем Лайма Станиславовна возмущена поведением несменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева. По словам артистки, шоумен унижает пожилых вокалистов.

"Дима их унижает, как может. "Можете ли вы дойти, можете ли вы встать, можете ли вы лечь", – пожаловалась певица на ведущего.

Лайма Вайкуле с большим уважением относится к участникам проекта "Голос 60+". Мол, эти люди показывают новому поколению, что не нужно бояться петь. По мнению артистки, главное, что пожилые участники конкурса дожили до своего возраста, причем с музыкой.