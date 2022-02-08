"Казалось, вы умнее": вывалившая грудь Арзамасова шокировала народ

Елизавета Арзамасова придерживается образа скромницы, однако время от времени балует поклонников страстными снимками.



Недавно звезда "Папиных дочек" впервые стала мамой, теперь девушка во всю наслаждается материнством. При этом Лиза Арзамасова на запустила себя после родов. Так, за несколько месяцев она сумела восстановить фигуру. Теперь актриса во всю может хвастаться стройностью. Видимо, по этому случаю она решила устроить фотосессию, продемонстрировав точеную фигурку.

На фотографии Арзамасова позирует в розовом облегающем платье с достаточно глубоким декольте. Одежда как нельзя кстати подчеркивает изгибы тела артистки. Сверху Лиза надела коричневый пиджак, который придал немного строгости образу девушки. Также она накрутила кудри, благодаря чему выглядит очень нежно и воздушно.

Поклонники звезды активно начали комментировать новый ее пост. Многие похвалили актрису, сказав, что она выглядит превосходно. "Просто у меня нет слов! Очень красиво!", "Лиза, ты восхитительная!", "Великолепие образа и подобранных цветов", "Ну вот, интригующе и маняще", "Красота, грация, любовь, нежность", "Лиза, какая вы красивая. Мне кажется, вас очень изменило замужество и материнство. Вы стали очень женственной, яркой, уверенной в себе, немного дерзкой и в то же время остались невероятно нежной и ранимой! Волшебное сочетание", – написали фанаты.

Однако некоторые подписчики посчитали образ Арзамасовой чересчур откровенным. "Весеннее обострение", "И вы туда же...А казалось, вы умнее, содержательней...Жаль!", – отметили в комментариях.