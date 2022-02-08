"В группе риска": всплыли тревожные новости о сдавшем Петросяне

Евгений Петросян сильно напугал поклонников. Психолог Александр Савченков попытался разобраться с состоянием артиста.

Если посмотреть на один из последних постов Евгения Петросяна в "Инстаграме", то можно подумать, что артист сдал позиции. У многих появились грустные мысли после того, как юморист написал: "Чувствую себя не в своей тарелке!". Звезда не уточнила, что именно могло произойти.

"Причина такого высказывания может лежать в неосознаваемой тревожности. Человеческая психика имеет ограниченные ресурсы, даже у таких успешных людей как Евгений Ваганович. Я бы сказал, что повышение тревожности особенно свойственно успешным людям", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Савченков.

Психолог не смог пройти мимо. Он назвал несколько причин, с которыми, как ему кажется, может быть связано такое состояние мужа молодой Татьяны Брухуновой.

"Во-первых – интенсивный режим работы, огромное количество поклонников, пристальное внимание социума и т.п. являются чрезмерными стимулами, которые негативно воздействуют на психику. Во-вторых, успешные люди – "баловни судьбы", которым доступны все блага мира. Со временем человек пресыщается. То, что раньше доставляло удовольствие и вызывало радость, блекнет и становится обыденным. С каждым разом для счастья требуется больше интенсивных эмоций и новизны. Со временем и человек эмоционально выгорает, утрачивает вкус к жизни. Здесь же можно отметить и общую социальную напряженность, связанную с COVID-19, а Евгений Ваганович, как известно, находится в группе риска", – высказался эксперт.