Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Вторник
8 февраля
Лента новостей
11:49
В Красноярском крае загорелся склад мягких игрушек
11:46
"Так нагло": Бессовестная Кудрявцева сделала подлянку известной певице
11:43
"Охамела": известный адвокат раскрыла тайну ссоры с Эрнстом
11:23
Пластическая операция к окончанию школы: на что идут подростки в погоне за "милашностью"
11:23
Обвиненная в поедании галлюциногенов Боня предложила Собчак сдать тест на наркотики
11:08
Не собственность, а доля: названы риски при покупке микроквартир
11:07
Потерял мать в 6 лет и отказывается слушать ее песни: что стало с единственным сыном Анны Герман
10:55
С 1 марта в России все свидетельства о смерти станут электронными
10:48
"Грудь сделана": Брежнева заикнулась о пластических операциях
10:36
"В группе риска": всплыли тревожные новости о сдавшем Петросяне
10:26
Видок потерявшей любимого Волочковой вызвал оторопь: Опухшая и без волос
10:25
Стареющая Стриженова застыла в восхищении перед молодым красавцем
10:18
В Подмосковье загорелся газопровод
10:01
В Красноярском крае нашли тело депутата с огнестрельным ранением
09:50
"Казалось, вы умнее": вывалившая грудь Арзамасова шокировала народ
09:36
Стал известен точный сегодняшний вес изменившейся Заворотнюк
09:34
Сделавшая два аборта Вайкуле запретила "убивать" детей: Имеет ли женщина свободу выбора? Нет
09:33
Красавчик: высунувший язык Панин резко изменился
08:55
"Не ночует дома": трижды разведенная Шарапова рассказала о проблемах в семье
08:54
Этими прелестями его и соблазнила: сексуальная вдова показала фото времен знакомства с Этушем
08:47
Порошенко резко отреагировал на предложение Путина: Разберемся сами
08:41
Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду
06:10
Игра на публику: Брежнева прокомментировала слухи о раздельном проживании с мужем
04:00
Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
02:01
После слухов о разводе жена доживающего Мартиросяна оголила пикантную часть тела
23:58
К чему снятся кости
22:55
Живодеры расстреляли кота из арбалета под Иркутском
22:00
Неблагодарные Маркл и принц Гарри тяжко оскорбили Елизавету II
21:47
"Я, вся поломанная, теперь еще и должна": пострадавшая в ДТП с Собчак пассажирка взвыла из-за несправедливости
21:37
"Я еще молодая!": 75-летнюю мать Королевой сняли с привлекательным брюнетом
21:13
Политолог Маркелов раскритиковал Собчак за публичное обсуждение смерти Путина: Болтовня!
20:47
"Отцепись, больной!": Алибасов вычеркнул сына из своей жизни после его предложения Федосеевой-Шукшиной
20:44
Внучка проговорилась о судьбе вышедшей из психушки Светличной: Я ничего не имею против домов престарелых
19:52
Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса
19:50
"Блевать охота": Сбежавшая от мужа Тодоренко нагуляла две полоски
19:42
Лукашенко назвал условие для признания Крыма и Южной Осетии
19:19
"Даже я не знала того, что знал он": любовница рассказала о сексе с Мережко
18:46
На Украине объявили набор в партизаны для борьбы с Россией
18:45
"Не вылезать из постели часами": Волочкова пустила Борисову в свою спальню
18:44
"Голенькая на пару часиков": Бледанс отдалась Тарзану на глазах у Королевой
18:33
Лера Кудрявцева сообщила о пропаже дочери
18:16
Режиссер "Цыпленка жареного" об умершем сыне Иване Рудакове: Он будто сжатая пружина
18:08
"Серьезно?": неизвестную Дочь Меладзе довели до слез на Украине
18:07
Ученые нашли новый простой способ справиться с гипертонией
17:58
Деньги и связи: Лоза разоблачил триумф дочери Меладзе на шоу "Голос"
17:50
Заболевшая Яковлева ответила на вопрос о своем состоянии
17:49
"Отношения это работа": Разревевшаяся Брежнева взорвалась после вопросов о разнице в возрасте
17:46
"Я год просидела дома и проплакала": дочь онкобольной Заворотнюк заставили оправдаться за красивую жизнь
17:34
"Что за идиоты? Уберите их отсюда": режиссер "Лихача" прогнал зазнавшегося Никиту Панфилова
17:23
Пять фактов о самом дорогом ресурсе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Понаровская дала смачную оплеуху Пугачевой: Деревня
Цымбалюк-Романовскую застали в объятиях мужчины постарше: Познакомились неделю назад
Ушел с улыбкой: Прохор Шаляпин отправился на небеса
Мать о разрыве Бузовой с Манукяном и Тарасовым: Я предупреждала!
Лукашенко назвал условие для признания Крыма и Южной Осетии
Больную 81-летнюю Светличную бросили умирать сиделке: Будет приходить 3 раза в день
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"В группе риска": всплыли тревожные новости о сдавшем Петросяне

"В группе риска": всплыли тревожные новости о сдавшем Петросяне

Евгений Петросян сильно напугал поклонников. Психолог Александр Савченков попытался разобраться с состоянием артиста.
прочитано 361 раз

Если посмотреть на один из последних постов Евгения Петросяна в "Инстаграме", то можно подумать, что артист сдал позиции. У многих появились грустные мысли после того, как юморист написал: "Чувствую себя не в своей тарелке!". Звезда не уточнила, что именно могло произойти.

ПО ТЕМЕ

Брухунова – "серая мышка": Петросяна отправили обратно к Степаненко

Молодая жена 76-летнего Петросяна заговорила о сексуальных предпочтениях

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Причина такого высказывания может лежать в неосознаваемой тревожности. Человеческая психика имеет ограниченные ресурсы, даже у таких успешных людей как Евгений Ваганович. Я бы сказал, что повышение тревожности особенно свойственно успешным людям", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Савченков.

Психолог не смог пройти мимо. Он назвал несколько причин, с которыми, как ему кажется, может быть связано такое состояние мужа молодой Татьяны Брухуновой.

"Во-первых – интенсивный режим работы, огромное количество поклонников, пристальное внимание социума и т.п. являются чрезмерными стимулами, которые негативно воздействуют на психику. Во-вторых, успешные люди – "баловни судьбы", которым доступны все блага мира. Со временем человек пресыщается. То, что раньше доставляло удовольствие и вызывало радость, блекнет и становится обыденным. С каждым разом для счастья требуется больше интенсивных эмоций и новизны. Со временем и человек эмоционально выгорает, утрачивает вкус к жизни. Здесь же можно отметить и общую социальную напряженность, связанную с COVID-19, а Евгений Ваганович, как известно, находится в группе риска", – высказался эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 10:36 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость956807
Пожаловаться Ответить
Мафия, убившая Джигарханяна подбирается к Ваганычу. Криминальный спрут не может простить ему правды, сказанной о последних днях жизни Армена. Выганыч предчувствует скорый конец и даёт нам зашифрованный сигнал: "Спасите, помогите! Меня скоро гpoхнут! Брухунова с ними заодно!" Поможем ли мы ему, или бросим юмористического деда на съедение страшнейшей ОПГ?
Гость956814
Пожаловаться Ответить
Зачем ему столько тарелок?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Казалось, вы умнее": вывалившая грудь Арзамасова шокировала народ

Звезда не так давно родила
Шоу-бизнес

Видок потерявшей любимого Волочковой вызвал оторопь: Опухшая и без волос

Балерина сменила имидж
Шоу-бизнес

Стареющая Стриженова застыла в восхищении перед молодым красавцем

Появился двусмысленный кадр
Шоу-бизнес

"В группе риска": всплыли тревожные новости о сдавшем Петросяне

Что происходит с артистом?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов

Здоровье

Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по ковиду
В России за сутки выявили 171 905 новых случаев коронавируса
Вирусолог Альтштейн назвал сроки исчезновения коронавируса

Спорт

"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России
Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал на Олимпиаде
"К россиянам субъективны": Разъяренная Навка накинулась на Олимпийских судей из-за несправедливости

Регионы

В Красноярском крае загорелся склад мягких игрушек
В Красноярском крае нашли тело депутата с огнестрельным ранением
В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат
В Иркутской области мужчина поджег сожительницу и детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+