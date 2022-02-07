"Блевать охота": Сбежавшая от мужа Тодоренко нагуляла две полоски

В начале января в Сеть проникли скандальные слухи, согласно которым Регина Тодоренко беременна. Теледива никак не реагировала на слова об "интересном положении", и хитро улизнула за границу. При этом она сбежала от мужа — он остался в Москве сидеть с сыном, пока звездная дива покоряла Мексику.
Все бы ничего, но домой ведущая примчалась с большой проблемой — заразилась коронавирусом. Она специально сделала тест и поняла, что нагуляла две полоски. На кону была работа, шоу "Маска". Подводить команду звезда не желала, и была в отчаянии. В итоге Регина Тодоренко сумела преодолеть недуг в кратчайшие сроки и вылечилась к началу съемок проекта.
Во время болезни знаменитость развлекала себя странным образом. Она разместила в "Инстаграм" необычное видео. В кадре Регина Тодоренко вульгарно разукрашивала свои щеки косметикой и лепила на лицо скотч. Видимо, думала, что это понравится народу — ошиблась.
"Терпеть не могу этих девок, которые красятся на камеру. Все такие с идеальной кожей, чертами лица, аж блевать охота", — написала в комментариях некая victoria_gvozdenko.
Напомним, Регина Тодоренко расстроилась из-за внимания людей к ее пятой точке. Теледива сообщила, что фото с ее задницей популярнее остальных в блоге.