"Больно смотреть": Тодоренко взвыла из-за внимания к своему заду

Теледива отдыхает в Мексике. Мужа с маленьким сыном Майклом она оставила дома, решив расслабиться в одиночестве. Оттуда она недавно опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото в бикини с акцентом на пятой точке.
Снимок с полуголыми ягодицами вызвал у фолловеров активный отклик, и она его бурно комментировали. Как выяснилось теперь, Региону Тодоренко огорчило такое пристальное внимание к ее заду.
Своими размышлениями и эмоциями звезда экрана поделилась в микроблоге. "Больно смотреть... Вы посмотрите на эти цифры. И все-таки ягодицы – самый лайкабельный контент. Кто бы что ни говорил", – заявила супруга Влада Топалова.
Напомним, ранее певец резко ответил одному из подписчиков, который принялся нравоучать его жену после фото с оголенным задом. Мужчина отметил, что подобные снимки лучше отправлять лично супругу, а не выставлять свое тело на всеобщее обозрение.
Влад Топалов же вступился за Регину Тодоренко. Он заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что знаменитость показывает свою фигуру публике. Артист подчеркнул, что гордится красавицей женой. Также он призвал фолловеров ставить больше лайков под подобными снимками телеведущей.