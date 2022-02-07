"Куда это вы размахались руками-то?!": Поргина публично набросилась на мать Бузовой

Ирина Александровна и вдова Николая Караченцова сцепились в шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Артистка выразила сомнение в актерских данных знаменитости, сыгравшей роль шпионки Беллы Шанталь.
Ирина Бузова же заявила, что считает неправильным обсуждение игры ее наследницы на сцене теми, кто не видел постановку. Женщина подчеркнула, что ее дочь не сама предложила себя на роль в спектакле о молодых годах Иосифа Сталина – ее позвал режиссер Эдуард Бояков.
Также она добавила, что никто не заставлял зрителей покупать билеты. Людмила Поргина порекомендовала Ольге Бузовой работать с речью и напомнила ее родительнице, что актеров любят за талант. Тогда Ирина Бузова начала активно жестикулировать, Поведение матери теледивы возмутил артистку.
"Куда это вы размахались руками-то?!" — воскликнула она. Вдова Николая Караченцова напомнила, что карьера Ольги Бузовой началась на скандальном шоу "Дом-2". Она спросила у Ирины Александровны, как та смогла отпустить дочь на такой проект.
Как писали "Дни.ру", в шоу мать певицы также рассказала о разрыве Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым и Давидом Манукяном. Несмотря на то, что многие говорят, что телеведущей не везет с мужчинами, ее родительница с этим не согласна.