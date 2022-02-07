Пропавшая дочь Валерии шокировала признанием: Ужасающая ситуация!

Дочь Валерии Анна Шульгина заставила поклонников волноваться: сначала она пропала с радаров, а вернулась с шокирующим признанием.

О жизни наследницы популярной певицы известно не так уж и много. Девушка пошла по стопам матери, начала выпускать песни, а потом, видимо, находясь в творческом поиске, сменила имя на SHENA? со знаком вопроса в конце, сбежала из России, а потом вовсе исчезла из соцсетей. Что стало этому причиной – семья не рассказывает.

Зато ее возвращение в "Инстаграм" стало триумфально, потому что молодая артистка не просто выложила новый снимок спустя полгода молчания, но и прикрепила неоднозначный пост. Анна призналась, что все это время переживала "ужасающую ситуацию", которая уже случалось с ней в детстве. Детали девушка раскрывать не стала, а объяснение этому вызвало еще больше вопросов.

"Я бы и рада рассказать всё в подробностях, но, посоветовавшись со специалистами, получила рекомендации не уходить пока в подробности в целях моей безопасности и моего окружения!", – написала дочь Валерии.

Поклонники, увидев, что с девушкой, пропавшей с радаров на столь долгое время, все в порядке выдохнули с облегчением, но в то же время были шокированы ее завуалированным признанием о проблемах в жизни.

"Я опешил, увидев публикацию в ленте. Много было мыслей, что случилось, но ты вернулась. Что бы не произошло, будь сильной, – написал один из поклонников.

Напомним, Анна не в первый раз делится с подписчиками откровенными признаниями. В прошлом году она говорила, что уже несколько лет подряд не может вылечиться от страшного недуга.