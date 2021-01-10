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Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики

Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики

Анна Шульгина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездная наследница решилась на откровенный разговор с многочисленной аудиторией. По словам Анны Шульгиной, она уже несколько лет подряд не может вылечиться от страшного недуга.
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Старшая дочь Валерии перестала скрывать проблемы с неустойчивой психикой и рассказала поклонникам о своем опыте. По словам артистки, ее состояние со временем только ухудшается.

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Аудитория задала вопрос Анне, давно ли у нее панические атаки и как она с ними справляется? Конструктивный ответ Шульгиной не заставил себя долго ждать. Певица призналась, что переодически ее "накрывает".

"Стартом послужили серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Паническая атака приумножается со временем. То проходит, то накрывает", – написала звездная наследница.

Правда, имена истинных злодеев, которые довели певицу до такого состояния, она не назвала. Анна только лишь добавила, что ее расстройство требует постоянного наблюдения и лечения. Однако девушка этим не занимается.

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Ранее Шульгина рассказывала о "зове материнства". Похоже, рождение племянницы так вдохновило артистку, что она посвятила целый пост радостному событию. Тогда певица призналась, что не готова стать матерью, так как не встретила достойного мужчину.

Сейчас поклонники негодуют, в свои 27 лет артистка ни с кем не встречается, да и детей заводить не желает. Связано ли это с неустойчивой психикой звезды?

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Автор: 10 января 2021, 18:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Дочь Валерии похвасталась шикарной шубой

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