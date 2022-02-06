Сверкнувшую брендами Рудковскую знатно приложили: В Африке люди голодают

Яну Рудковскую обвинили в хвастовстве.

Мальдивы – это, пожалуй, наиболее популярное место для отдыха среди звезд шоу-бизнеса. Этой зимой на элитный курорт отправились Анастасия Волочкова, Вера Брежнева и многие другие. Так, сейчас наслаждается тропическим пейзажем Яна Рудковская. Женщина с удовольствием делится с подписчиками счастливыми кадрами на фоне лазурного моря.

Недавно жена Евгения Плющенко решила продемонстрировать свой летний гардероб. Продюсер выложила целую серию фото, на которых позирует, стоя по колено в воде. При этом она продемонстрировала не просто подтянутую фигуру, но целую коллекцию сумочек от Christian Dior. Держа аксессуар, она демонстративно вытягивала руку, чтобы, видимо, уж точно все обратили внимание на ее статусные вещи. Кстати, Рудковская выдержала и цветовую гамму. Так, она облачилась в золото. Звезда предусмотрительно надела золотой купальник, а дополнили образы очки такого же цвета. Под публикацией она написала: "Когда все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото".

Поклонники Рудковской отметили, что она потрясающе выглядит. "Очень красиво", "Золото вам очень идет! Вы прекрасная", "Круто", – написали фанаты.

Однако нашлись и те, кто возмутился чрезмерным хвастовством Яны. По мнению некоторых, не нужно всем демонстрировать свое богатство. Также подписчики задались вопросом, зачем Рудковская ходит по пляжу с дамской сумкой. "Диор от пенсии не спасет", "А зачем на пляже сумка дамская?", "Зачем здесь сумка?", "Мещанство, в крови", "А в Африке люди голодают", – написали комментаторы.