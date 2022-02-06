"Хоть на мужика стал походить": бросивший пенсионерку Солнцев удивил преображением

Шоумен поделился свежим фото в своем инстаграм-аккаунте. На нем он выглядит кардинально изменившимся и брутальным. Артист снял себя в зеркале. На снимке его волосы аккуратно зачесаны, а взгляд – томный и интригующий.
"Лучше все время путешествовать, но так и не прийти к месту назначения...", – подписал фотографию словами Будды Гоген Солнцев. Фолловеры активно отреагировали на публикацию скандальной звезды.
Поклонники пришли к выводу, что артист стал выглядеть намного лучше, чем раньше. "Хоть на мужика стал походить", "Гоген, тебя не узнать", "Самое лучшее фото", "О Боже, какой мужчина!", "Нельзя быть красивым таким", – осыпали комплиментами Гогена Солнцева подписчики.
Напомним, в минувшем году шоумен развелся с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович и сыграл свадьбу со своей падчерицей Полиной, чтобы отомстить бывшей избраннице. После этого актер вздохнул полной грудью, а вот его экс-супруга впала в уныние, поскольку ее предали самые близкие.
Можно предположить, что преображение Гогена Солнцева связано с его личной жизнью. Судя по всему, шоумен счастлив с молодой женой, и это видно по его счастливому виду.