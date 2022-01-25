"Боже": Роющий могилу жене-старухе Солнцев резко почернел

Эпатажный актер Гоген Солнцев привлекает публику своей насыщенной личной жизнью. В минувшем году он бросил пожилую жену Екатерину Терешкович и женился на ее дочери Полине. Теперь престарелая разведенка жалуется, что экс-супруг роет ей могилу: выгоняет с порога и говорит родне, что она уже умерла.
Как показывает практика, злодеяния артисту возвращаются бумерангом. В личном блоге фрик показал свое фото — теперь он выглядит весьма пугающе. К тому же окружающая действительность его уже не радует.
Гоген Солнцев облачился в странный наряд в экстремистском духе: темная балаклава на все лицо, черная куртка с камуфляжными вставками. Мрачный и унылый наряд дополнил взгляд, полный боли и ужаса.
Почернел от самой макушки фрик не случайно. Он замерз и утеплился доступными предметами гардероба — любовь актера не греет.
Артист взревел от того, как низко опустились столбики термометров. Недавно он отдыхал на юге, и теперь никак не привыкнет к погоде в столице. "Такой дубак на улице, что лишний раз и в город выезжать не хочется", — посетовал Гоген Солнцев.
Пользователи Сети бурно отреагировали на публикацию звезды. Некоторые указали, что Гоген Солнцев стал совсем плох без Екатерины Терешкович. "Жуткий взгляд", "Черная вдова", "Такого увидишь на улице — и мороз по коже", "Боже, таким взглядом убить можно!" — написали комментаторы.