"Твари!": Солнцев сживает со свету престарелую экс-супругу

Эпатажный фрик Гоген Солнцев обвиняется в жестоком насилии над бывшей возлюбленной.

В прошлом году Гоген Солнцев развелся с женой-пенсионеркой и сыграл свадьбу со своей падчерицей Полиной, чтобы отомстить бывшей. После этого актер вздохнул полной грудью, а вот его экс-супруга Екатерина Терешкович впала в уныние — ее предали самые родные люди.

Недавно женщина заявила, что Гоген Солнцев и Полина в прямом смысле сживают ее со свету. "Вы просто не представляете, что выкинули эти твари! Они сказали моим внукам, что я умерла", — пожаловалась пожилая разведенка.

Но этот подлый обман был далеко не единственным ударом для Екатерины Терешкович. Как сообщила дама, дочь и Гоген Солнцев избили ее, а потом спустили с лестницы. Это произошло, по ее словам, в новогодние праздники, в ситуации разбиралась полиция.

Теперь Екатерина Терешкович жалуется, что ей запрещают видеть внуков. К тому же пенсионерка переживает, что бывший муж отнимет наследство, которое она хочет завещать потомкам. "Я думаю, что они вскоре что-нибудь снова подстроят", — заявила о злопыхателях женщина.

После развода с артистом престарелая звезда едва сводит концы с концами. Она сообщила, что денег от пособия крайне не хватает, и ей пришлось обращаться в социальную службу, чтобы получить бесплатные продукты. Гоген Солнцев и Полина ранили Екатерину Терешкович в самое сердце. "Как с этим жить я просто не знаю!" — заключила страдалица.