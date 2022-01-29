Врачи и капельницы: оказавшийся в больнице Солнцев показал фото из палаты

Гоген Солнцев выложил фото из больничной палаты и предложил подписчикам участвовать в розыгрыше.

Недавно Гоген выложил фотографию в больничной палате, чем не на шутку испугал подписчиков. На снимке он лежит на кушетке, улыбаясь во все тридцать два зуба. Рядом стоит врач в медицинской униформе. На заднем плане видны какая-то аппаратура и капельницы.

Однако шоумен поспешил успокоить поклонников, ведь он не заболел, а просто пришел к косметологу на процедуры красоты. Видимо, Солнцев решил омолодиться по бартеру, поскольку под фотографией он написал рекламный мост, советуя фолловерам посетить клинику и сделать различные процедуры по омоложению тела. Так, он написал, что салон аппаратной косметологии разыгрывает сертификат и предложил фанатам принять участие, чтобы выиграть билет в мир красоты молодости. Также на снимке он как раз-таки и держит тот самый сертификат, который могут получить его фанаты.

Напомним, что не так давно Гоген Солнцево расстался со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович. Шоумен времени зря не терял и вскоре вновь женился, причем на этот раз на дочери экс-супруги. Бывшие возлюбленные долго потом выясняли отношения. Так, недавно Гоген пожаловался на неподобающее поведение бывшей жены. Он рассказал, что Екатерина пришла в неадекватном состоянии навестить внуков и устроила в квартире погром.