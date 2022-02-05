"Все, спектакля нет": "Современник" меняет программу из-за состояния сильно сдавшей Яковлевой

Стало известно о болезни Елены Яковлевой.

60-летняя артистка бессменно играет в театре "Современник" и нередко появляется в кино. Сама Яковлева не раз рассказывала, что работы у нее предостаточно, причем роли в кино чаще всего активные, те самые детективы, от которых "никуда не деться".

Однако стало известно, что Елена Алексеевна сильно сдала. Директор "Ленкома" Марк Варшавер проговорился о болезни артистки. "Театр "Современник" сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет", – заявил Варшавер.

Поклонники не на шутку перепугались, так как новостей от артистки нет уже несколько недель. В Сети предполагают, что состояние достаточно тяжелое, раз Яковлева даже не может играть в спектакле, где у нее главная роль. Подробностей о болезни пока нет, фанаты надеются, что любимая артистка вскоре выйдет на связь.

Несмотря на то, что Елена Яковлева не ведет социальные сети, у нее есть фанатский аккаунт, в котором то и дело появляются новые снимки звезды. Недавно в паблике появилось фото, которое произвело фурор. На нем 60-летняя артистка выглядит прекрасно. Поклонники сошлись во мнении, что Яковлевой к лицу любой возраст.