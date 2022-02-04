Кидал на деньги: Милохин признался в обмане

Популярный тиктокер Даня Милохин признался, что в его прошлом есть темные пятна.

20-летний блогер стал героем программы "Детектор" на телеканале "Пятница". По условиям передачи, молодому человеку пришлось отвечать на каверзные вопросы психолога, будучи подключенным к аппарату детектора лжи. Полный выпуск программы будет доступен телезрителям только 8 февраля, однако уже известно, что Дане Милохину пришлось признаться в обмане.

Блогер рассказал, что он призывал народ подписаться на телеграм-канал, принадлежащий недобросовестным пользователям. Когда люди подписывались, их просили заплатить 200 рублей, обещая взамен 200 тысяч. Доверяющие Милохину подписчики делали взнос, но взамен ничего не получали. Таким образом, с подачи блогера людей просто кидали на деньги.

"Сейчас я бы не пошел на такое," – честно признался тиктокер.



Также бывали в жизни Милохина случаи, когда он подводил рекламодателей: брал деньги за рекламу, но не предоставлял требуемый контент. Сегодня молодой человек уже не позволяет себе даже мелкий обман, ведь ему всего хватает в жизни, кроме того, он сотрудничает с крупными компаниями и не хочет никого подводить. Что касается рекламных контрактов с ТikTok-домом, то все одни заключаются через продюсера звезды.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Даня Милохин попробовал себя в совершенно новой роли, и теперь у него грандиозные планы.