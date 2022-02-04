Резко сдавший Малахов предстал перед публикой без штанов

Ведущий выложил в своем микроблоге архивный снимок с Натальей Шкулевой. При этом Андрей Малахов предстал в коротких шортах. На первый взгляд и вовсе кажется, что он в одних трусах.
В кадре супруги держат в руках Олимпийский факел. Таким фото шоумен поделился в преддверие церемония открытия зимних Олимпийских игр. Ведь звезды так же, как и обыватели, будут болеть за российских спортсменов.
В честь мероприятия Андрей Малахов вспомнил, как участвовал в эстафете олимпийского огня в 2014 году. Поклонники отметили, что звезда прекрасно выглядит на снимке.
Напомним, в тот же году Андрей Малахов признавался, что для него большая честь нести олимпийский огонь. По словам телеведущего, это стало возможностью прикоснуться к тысячелетней истории.
Отметим, что Андрей Малахов и Наталья Шкулева являются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В прошлом году супруги отпраздновали десятилетнюю годовщину со дня свадьбы.
В последнее время персона шоумена находится в центре внимания публики и СМИ из-за слухов о тяжелой болезни. Якобы из-за серьезного недуга ведущий сильно сдал: располнел и стал носить парик. Сам Андрей Малахов домыслы о своем здоровье не комментирует. Ранее экс-продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина выдвинула сенсационную версию о том, что Андрея Малахова могли пытаться отравить ртутью.