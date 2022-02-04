Сбагрила сына бабушке и испарилась: что случилось со скандальной невесткой Марии Шукшиной

Маленький Марк живет с отцом уже два года, а его мать пропала с радаров

Несколько лет назад старший Марии Шукшиной Макар Касаткин встречался с девушкой по имени Фрейя Зильбер. При других обстоятельствах об этом романе, скорее всего, никто бы и не узнал. Однако Фрейя забеременела и пришла на телевидение, чтобы рассказать об этом на всю страну. Скандальная история заинтересовала общественность и затянулась на несколько выпусков телешоу.

Впервые Зильбер появилась на экранах несколько лет назад, когда была еще в положении. Девушка заявила, что отцом ее будущего ребенка является сын известной актрисы Марии Шукшиной. Фрейя сообщила о намерении подать на алименты и заявила, что ей не удается связаться с известным семейством. Скандал растянулся на несколько выпусков.

Часть людей была уверена, что маленького Марка не стоит отдавать в семью Шукшиной, которая постоянно влипает в какие-то истории. А кто-то считал, что ошибкой будет оставить ребенка у Зильбер. В один момент Фрейя представала перед публикой в образе заботливой матери, а в другой уже демонстрировала своего нового любовника и очередные домашние тусовки. Одно было ясно точно: Марк является сыном Макара Касаткина. Это выяснилось в результате проведения ДНК-теста.

Касаткин согласился выплачивать алименты. Казалось, история могла бы завершиться благополучно. Но позже новоиспеченная мать снова разразилась жалобами на ничтожно маленькую сумму алиментов и отца ребенка, который якобы виделся с ним всего раз. А потом Фрейя и вовсе пропала. Семья Шукшиной хотела забрать мальчика, но связаться с его матерью у них не получалось. Как оказалось, девушка несколько месяцев избавлялась от алкогольной и наркотической зависимостей в центре реабилитации.

Скандальная история завершилась благополучно, но неожиданно для всех. В начале 2020 году Зильбер, потерявшая интерес публики к своей персоне, сама отдала Марка несостоявшейся свекрови. Девушка попросила Марию Шукшину, чтобы мальчик пожил с ней какой-то время. Однако возвращать матери ребенка семья не планировала, да и она на их пороге больше не появлялась.

Весной этого года Марку исполнится уже четыре года. Его 24-летний отец успел жениться – теперь мальчик растет в полноценной семье. А вот его мать, судя по всему, пропала со всех радаров. Последний снимок Фрейи появился в соцсетях летом 2020 года. Девушка опубликовала кадр с каким-то мужчиной и с тех пор не заявляла о себе. Поговаривали, что Марк – не единственный ее ребенок. Своего первенца Зильбер якобы родила в Барнауле, когда ей было 14 лет, и тоже сбагрила бабушке.

По словам Шукшиной, скандальная история была постановкой, которую создатели ток-шоу "Прямой эфир" срежиссировали ради рейтингов. Зильбер получала гонорар и подписывала контракт, согласно которому не могла видеться с несостоявшейся родней без камер. А как только все договоренности были расторгнуты, девушка сама встретилась с актрисой.