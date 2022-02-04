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Шоу-бизнес
"Сразу в нее влюбилась": 66-летнюю Долину засняли в объятиях молодой девушки

"Сразу в нее влюбилась": 66-летнюю Долину засняли в объятиях молодой девушки

Кажется, Лариса Долина способна покорить сердце любого, причем даже молодые девушки не могут устоять перед ней.
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Звезда российской эстрады старается идти в ногу с трендами, а потому с удовольствием знакомится с современными исполнителями. Кто-то ей не нравится, как было с Валей Карнавал, а кто-то западает ей прямо в сердце.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Так случилось с Кристиной Си – некогда участницей лейбла Black Star. Лариса Долина встретила девушку на одном из мероприятий и не смогла сдержать радостных эмоций. Певицы слились в объятиях, а потом эстрадная дива сделала откровенное признание. Как оказалось, теплые чувства к Кристине и ее творчеству она испытывает очень давно.

"Песню "Космос", услышав впервые в исполнении Кристины Си, сразу в неё влюбилась, и теперь, при каждом моём появлении в караоке, всегда её пою!", – поделилась с подписчиками в "Инстаграме" своими чувствами певица.

Как оказалось, у артисток даже есть общие интересы. По словам Долиной, у молодой исполнительницы определенно есть талант, а еще по ее вокалу слышно, что она – джазовая певица, а это еще один повод испытывать теплые чувства к девушке.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

К слову, в последнее время звезду российской эстрады часто подлавливают в чьих-нибудь объятиях. Недавно она взяла в оборот бывшего парня Вали Карнавал, с которой в прошлом году у нее был громкий конфликт.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
4 февраля 2022, 12:06 Источник: "Инстаграм"
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