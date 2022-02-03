"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях

Выдающийся деятель эстрады Борис Моисеев не гастролирует много лет. Уже давно фанаты мечтают увидеть его на телевидении, но со временем надежд становится все меньше. Причина — здоровье певца. Тем не менее артист скучает по концертам и иногда делится с народом архивными роликами.
Последняя публикация артиста в "Инстаграм" посвящена его совместному выступлению с Надеждой Бабкиной. Оно состоялось еще в 1989 году и было записано на пленку. На сцене певец и артистка исполнили песню "Любовный треугольник" при участии трио "Экспрессия".
Музыкальный номер вышел чересчур эпатажным. Борис Моисеев то и дело дрыгался на сцене, а Надежду Бабкину вынесли на публику в несуразном наряде огромного цветка. Огня добавили девушки в откровенных купальниках, которые по нынешним меркам выглядят вульгарными.
Увидев ролик с концерта, пользователи Сети решили, что артисты опозорились. Об этом народ умело заявил в комментариях. "Ужас", "Какое уродство", "Трэш. Беспощадная перестройка", "Это что за бред?!" — всполошились зрители.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали об удивительной истории, которая коснулась Бориса Моисеева. Однажды за певца приняли другого, очень известного в Советском Союзе человека. Недавно об этом случае заявили на всю страну.