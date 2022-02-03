"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях

Некоторые звезды гордятся конфузами на сцене. Борис Моисеев и Надежда Бабкина устроили на публике сумасшедшее действо.

Выдающийся деятель эстрады Борис Моисеев не гастролирует много лет. Уже давно фанаты мечтают увидеть его на телевидении, но со временем надежд становится все меньше. Причина — здоровье певца. Тем не менее артист скучает по концертам и иногда делится с народом архивными роликами.

Последняя публикация артиста в "Инстаграм" посвящена его совместному выступлению с Надеждой Бабкиной. Оно состоялось еще в 1989 году и было записано на пленку. На сцене певец и артистка исполнили песню "Любовный треугольник" при участии трио "Экспрессия".

Музыкальный номер вышел чересчур эпатажным. Борис Моисеев то и дело дрыгался на сцене, а Надежду Бабкину вынесли на публику в несуразном наряде огромного цветка. Огня добавили девушки в откровенных купальниках, которые по нынешним меркам выглядят вульгарными.

Увидев ролик с концерта, пользователи Сети решили, что артисты опозорились. Об этом народ умело заявил в комментариях. "Ужас", "Какое уродство", "Трэш. Беспощадная перестройка", "Это что за бред?!" — всполошились зрители.



Напомним, ранее "Дни.ру" писали об удивительной истории, которая коснулась Бориса Моисеева. Однажды за певца приняли другого, очень известного в Советском Союзе человека. Недавно об этом случае заявили на всю страну.