"Не срослось": 72-летняя Пугачева бросила любимого на произвол судьбы

Певица Алла Пугачева оказывает влияние на отечественный шоу-бизнес, но за дорогого человека словечка не замолвила. Он остался у разбитого корыта.

Известный артист 90-х Сергей Пенкин рассказал в интервью о своей текущей жизни. По словам мужчины, его карьера совершенно не складывается — все катится в тартарары. Выступления на концертах вырезают из эфира. Ни на телевидении, ни на радио певца не жаждут видеть. Ему могла бы помочь снова встать в строй Алла Пугачева, но ее занимают совершенно другие проблемы.

У Сергея Пенкина спросили, почему Примадонна бросила его на произвол судьбы. "Любите ее, она вас любит, почему же тогда не помогает?" — поинтересовался ведущий ютуб-шоу. После недолгих раздумий вокалист предположил, что дружит с эстрадной дивой как-то не так.

"У меня были с ней какие-то встречи в концертном зале Россия, но не срослось тогда ничего... Мне было приятно, что она на 60-летие поздравила меня вместе с Максимом", — с тоской заявил про Аллу Пугачеву артист.

Сейчас Примадонна ведет весьма скрытный образ жизни. Она уже не поет, да и на светских мероприятиях появляется крайне редко. Поклонники узнают о ее бытие из "Инстаграм", где звезда время от времени делает публикации.

Напомним, недавно муж заснял Аллу Пугачеву на кухне во время трапезы. Артистка с удовольствием уплетала калорийное блюдо с высоким содержанием углеводов.