"Потрясающе!": Лохматая Пугачева взяла в рот за спиной у Галкина

Примадонна российской эстрады попалась за вечерней трапезой. Алла Пугачева и Максим Галкин показали семейный быт.

Правильное питание — залог нормальной работы ЖКТ. Недаром говорят: ты то, что ты ешь. 45-летний Максим Галкин и 72-летняя Алла Пугачева следят за своим весом, балансируя в организме белки, жиры и углеводы. У них это получается здорово — оба в отличной форме, стройные и подтянутые.

Недавно юморист покушал на завтрак пельменей, поэтому к ужину ему пришлось выбрать что-то полезное. Шоумен отведал речную форель на пару и решил снять блюдо на камеру. В это же время за спиной у него послышались звуки жевания, которые издавала Примадонна. Комик сразу поинтересовался, что его супруга взяла в рот.

Окруженная кухонной утварью Алла Пугачева заявила, что ест богатый углеводами рис и картофельные оладья. "Потрясающе!" — ответил ей муж. К тому же Максим Галкин не постеснялся и навел объектив на избранницу. Выглядела звезда совсем по-домашнему: растянутая футболка, лохматые волосы, несуразные большие очки.





Напомним, в Сеть попала свежая фотография певицы, сделанная на прогулке. Алла Пугачева снялась на улице и спряталась за капюшоном своей куртки. Лицо попало в кадр только частично. Знаменитость облачилась в нежно-розовую одежду, как маленькая девочка, и широко раскрыла глаза. Фанаты отметили, что звезда выглядит очень молодо.

