"Вы в курсе, что беременны от моего мужа?": Проскурякова обратилась к Барановской

Так, на просторах интернета распространилась информация о том, что якобы теледива ждет малыша от композитора Игоря Николаева. Увидев такую новость, супруга музыканта не смогла сдержаться.
Юлия Проскурякова отреагировала на известие в своем инстаграм-аккаунте. Певица обратилась к коллеге по шоу-бизнесу. "Ну, что сказать!!! Это шедеврально! Поздравляю @baranovskaya_tv с беременностью... Юль, надеюсь Вы в курсе, что беременны от моего мужа?", – написала артистка.
Жена Игоря Николаева дала понять, что это всего лишь нелепые домыслы СМИ. В комментариях фолловеры с юмором отнеслись к явной ошибке издания.
Напомним, Юлия Проскурякова и исполнитель счастливы в браке много лет. Они воспитывают дочь Веронику. Не так давно знаменитость рассказала, что у них с Игорем Николаевым получилось не сразу зачать ребенка, в том числе, из-за давления публики. Вместе с тем супруга композитора подчеркнула, что они здоровы. От первого брака у Игоря Николаева есть дочь Юлия.
Как писали "Дни.ру", у ведущей Первого канала Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Пара так и не сыграла свадьбу. Расставание со спортсменом было для звезды экрана очень болезненным.