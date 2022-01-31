"Пусть размножаются": не просыхающего Лепса и хриплую Барановскую поженили

Шоумен Рустам Солнцев ответил на слова Ксении Собчак о романе Григория Лепса и Юлии Барановской.

Не так давно на всю страну прогремела неожиданная новость – известный российский певец Григорий Лепс развелся со своей женой, с которой прожил в браке около 20 лет. Такого исхода событий никто не ожидал, поскольку пара всегда была примером любви и семейной идиллии.

Причина разрыва до сих пор не известна, однако в сети много догадок и размышлений на этот счет. Некоторые говорят о том, что жене музыканта надоели его постоянные запои, и она больше не захотела с этим мириться. Однако самой популярной версией стал новый роман артиста. Как поклонники, так и многие представители шоу-бизнеса поговаривают о возможных отношениях звезды с телеведущей Юлией Барановской.

Так, например, журналист Ксения Собчак заявила в эфире "Первого канала" о том, что шоумен действительно находится в отношениях с экс-супругой Аршавина. Что примечательно, заявление бывшей ведущей "Дома-2" вырезали из программы.

"Совершенно обычное дело. Об этом, по-моему, уже последняя бабка говорит. Собчак сообщила об этом последняя. Она не открыла никому ничего нового, все знали об этом. Что тут такого? Главный вопрос, что это вырезали из эфира зачем-то. Что за такая тайна? Что это за такие персоны, покрытые мистическим дымом? Лепс, не просыхающий, и вполне себе симпатичная, хрипло-сиплая Барановская. Да пусть встречаются и размножаются", – поженил знаменитостей Рустам Солнцев.