Басков, Канделаки и Газманов подверглись атакам: Их номера слили в сеть

Продюсер "Орла и решки" поделилась с подписчиками номерами российских артистов.

Накануне телефоны некоторых российских звезд, видимо, начали разрываться от звонков и сообщений. Нет, им не стали предлагать новые контракты и присылать приглашения на светские мероприятия. Просто напросто их номера разлетелись по интернету после того, как продюсер программы о путешествиях "Орел и решка" Мария Гранкина опубликовала их в своем "Инстаграм".

Причиной такого поступка стало решение звезд поддержать "специальную операцию", которая проводится с 24 февраля на территории Украины. Об этом они высказались публично в своих микроблогах. Гранкина же захотела переубедить своих коллег. В сторис своего "Инстаграм" она попросила не писать артистам нецензурные слова и проклятия, она выразила надежду на то, что ее подписчики являются вежливыми и приличными людьми. Также она отметила, что Олегу Газманову отправила переписки со своими близкими, которые на данный момент прячутся в подвалах.

В социальных сетях бурно восприняли слив телефонных номеров российских звезд и активно начали это обсуждать. Так, в комментариях многие спрашивают друг друга, как они записали номера Баскова и Киркорова, а также сообщают о намерениях звонить звездам в пять утра.