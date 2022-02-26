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Спецоперация на Украине
МИД Латвии внес Баскова в черный список

МИД Латвии внес Баскова в черный список

Эдгарс Ринкевичс лично заявил о решении относительно Николая Баскова.

Продолжение: Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз
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Сообщение о внесении артиста в "список нежелательных лиц Латвийской Республики" появилось в официальном аккаунте главы МИД Латвии в Твиттере. в тексте говорится, что Басков попал в черный список европейской страны, так как "для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины".

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Причиной решения властей Латвийской Республики стало высказывание Николая Баскова относительно проводимой спецоперации. В своем блоге в "Инстаграме" певец опубликовал длинный пост в поддержку действий Российской стороны на Украине. Пост вызвал большой резонанс в Сети, а лидеры Латвии посчитали его неприемлемым и ввели санкции лично против Николая Баскова.

Санкции против отельных граждан РФ продолжают вводиться многими странами ЕС. Ограничительные меры касаются политиков и других высокопоставленных лиц. МИД Латвии уже принял решение заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова, также в санкционнные списки внесли Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева, Сергея Иванова и Сергея Шойгу.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал военную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР и начавшихся на их территории волнений. Страны Запада стали вводить санкции против РФ и отдельные ее высокопоставленных политиков.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 11:49 Источник: RT ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость968280
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коля неожиданно как ты отвлекся от дел своих-ну чо сказать с уважением к тебе спасибо от простых людей
Гость968288
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Да <цензура> ему Литва, он в России не плохо себя чувствует
Гость959023
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Звезда в шоке,как же так!
1

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