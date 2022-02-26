МИД Латвии внес Баскова в черный список

Сообщение о внесении артиста в "список нежелательных лиц Латвийской Республики" появилось в официальном аккаунте главы МИД Латвии в Твиттере. в тексте говорится, что Басков попал в черный список европейской страны, так как "для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины".
Причиной решения властей Латвийской Республики стало высказывание Николая Баскова относительно проводимой спецоперации. В своем блоге в "Инстаграме" певец опубликовал длинный пост в поддержку действий Российской стороны на Украине. Пост вызвал большой резонанс в Сети, а лидеры Латвии посчитали его неприемлемым и ввели санкции лично против Николая Баскова.
Санкции против отельных граждан РФ продолжают вводиться многими странами ЕС. Ограничительные меры касаются политиков и других высокопоставленных лиц. МИД Латвии уже принял решение заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова, также в санкционнные списки внесли Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева, Сергея Иванова и Сергея Шойгу.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал военную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР и начавшихся на их территории волнений. Страны Запада стали вводить санкции против РФ и отдельные ее высокопоставленных политиков.