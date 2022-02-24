Учитель и Пересильд удивили неожиданным воссоединением после громкого разрыва

Алексей Учитель и Юлия Пересильд разошлись несколько лет, однако поклонники до сих пор надеятся на то, что эта история не закончена.

Связь двух звезд российского кино уже много лет обсуждается публикой: сначала из-за их тайной любви, позже из-за долгожданного публичного воссоединения, а потом из-за громкого разрыва.

Поклонники и коллеги по цеху Пересильд и Учителя уж было решили, что их отношения разорваны навсегда, однако все случилось иначе. На удивление всем актриса и режиссер вместе появились на премьере картины "Первый снег" Натальи Кончаловской. Судя по всему, отношения некогда возлюбленные поддерживает, но исключительно ради детей. Ведь на мероприятие они пришли неслучайно: этот фильм – дебют их 13-летней дочери Анны в кино.

На премьере звездные родители обменялись приветствиями, правда, от совместных фотографий решили воздержаться. Вместе с ними мероприятие посетила и их младшая дочь Мария. К слову, Пересильд не раз рассказывала, что против того, чтобы дети связывали свою жизнь с кино, но, узнав, что дочь предстоит сниматься в картине, приложила все усилия, чтобы у нее это получилось отлично: репетировала сцены, разбирала сценарий.

Напомним, свое отцовство Алексей Учитель признал не сразу, так как на момент начала отношений с Юлией Пересильд находился в браке. Только спустя несколько лет он сообщил, что действительно у пары родились две дочери, а после съехался с семье. Но счастье длилось недолго: так и не поженившись актриса и режиссер разошлись.