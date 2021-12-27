Затянуло в вентилятор: случившееся с Пересильд попало в кадр

Известная актриса Юлия Пересильд приняла участие в съемке для глянцевого журнала. Звезда кино и сериалов позировала фотографу в тонком платье с ярким принтом. В руках актриса держала по вентилятору.
В разгар съемки с нарядом актрисы произошел конфуз. Подол затянуло в вентилятор. Высвободиться из плена агрегата Пересильд смогла только с посторонней помощью.
В личном микроблоге фотограф Данил Головкин опубликовал ролик, созданный в процессе фотосессии. В кадр попал неловкий эпизод с платьем Юлии. Кроме того, Головкин продемонстрировал несколько получившихся фото. Как оказалось, Пересильд позировала на камеру обнаженной. Тело актрисы окутывала прозрачная ткань, позволяющая разглядеть пикантные выпуклости.
Между тем Юлия Пересильд призналась подписчикам личного микроблога, что с нетерпением ждет наступления Нового года. Каждый день приносит актрисе испытания и проверяет ее на прочность. В праздники, отметила знаменитость, она сможет расслабиться и отдохнуть от суеты.
Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Пересильд показала себя без прикрас – актриса продемонстрировала лицо без макияжа. Также знаменитость рассказала, что делает ремонт в доме, который находится в ее родном Пскове.