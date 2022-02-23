"Царствие небесное": Молодую жену Николаева пришибло смертью

Юлия Проскурякова сообщила печальную новость – сегодня годовщина со дня смерти ее бабушки.

Игорь Николаев трижды был женат. Первые два брака не увенчались успехом, а вот с певицей Юлией Проскуряковой он смог наконец-то найти свое счастье. Уже шестнадцать лет пара счастлива в браке, а несколько лет назад на свет появилась их дочь.

К сожалению, без грустных моментов жизнь семьи не обходится. Так, накануне молодая жена артиста опубликовала в свой "Инстаграм" печальный пост, который посвятила умершей бабушке. Звезда написала, что ей очень не хватает любимого человека рядом: задушевных разговоров, улыбки и теплых рук. Она даже призналась, что порой звонит своей бабушке, зная, что никто не возьмет трубку. Видно, что Юлия очень страдает от потери родственницы.

Поклонники с вниманием отнеслись к горю певицы и отправили множество комментариев со словами соболезнования. "Царствие небесное", "Соболезную, у меня тоже сегодня ровно год, как не стало моей родной тетушки", "Ох, как я вас понимаю. Полгода бабушки нет, а тяжело так же", "Светлая память вашей бабушке! Моей любимой бабушки нет уже почти четыре года, а боль от потери до сих пор не уходит никуда, и иногда так хочется позвонить и услышать ее живой", – написали фанаты.

Напомним, что бабушка Проскуряковой умерла год назад от коронавирусной инфекции. На момент смерти ей было восемьдесят шесть лет. Артистка рассказывала, что ее родственница всю жизнь работала в санэпидемстанции и была ветераном труда.