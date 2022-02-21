Васильева влепила пощечину страдающей жене загремевшего в психушку Николаева: Не знала, с кем связалась?

Госпитализация актера Валерия Николаева не дает покоя его коллегам по цеху.

Актера арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и к тому же без документов, из-за чего какое-то время он провел в спецприемнике. Оттуда звезду сериала "День рождения Буржуя" отправили в психиатрическую клинику, где ему поставили неутешительный диагноз – биполярное расстройство.

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Перед случившимся актер бросил свою супругу Эльмиру Земскую, а также их ребенка. Так что, неудивительно, что экс-жена Николаева сейчас переживает непростые времена, оставшись без сильного плеча и с наследником на руках. Состояния Земской не вызвало сочувствие у Татьяны Васильевой, которой не раз приходилось на себе испытывать трудности работы со звездой сериала "День рождения Буржуя". Она вспомнила, как он приходил на съемки и без стеснения закидывал ноги на стол. Актриса не понимает, как Земская могла выйти замуж за мужчину с пагубными привычками, но если так случилось, то чего уж ее жалеть?

"Она не знала, с кем связалась? Кто перед ней? Да еще и родила ему", – задалась вопросом Васильева и добавила, что человека, который водит автомобиль в нетрезвом состоянии, нужно навсегда лишить прав.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс вспомнила, как работала в проектах с Валерием Николаевым. Не отрицая, что актер серьезно болен, она призвала спасти его.