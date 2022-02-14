Жена бурно отреагировала на слова о госпитализации Николаева в психлечебницу

Звезду сериала "День рождения Буржуя", по слухам, доставили в психиатрическую лечебницу из спецприемника. Как сообщают СМИ, у актера Валерия Николаева медики обнаружили биполярное расстройство.
Супруга знаменитости, артистка цирка Эльмира Земскова, прокомментировала ситуацию. Жена Николаева не сдерживала эмоций, беседуя с журналистами. Артистка не смогла опровергнуть данные о том, что ее супруг сейчас заперт в клинике для душевнобольных.
Земскова подчеркнула, что не знает откуда у СМИ появилась информация о госпитализации. "Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда", – заявила Эльмира и бросила трубку.
Как писали "Дни.ру", с 11 февраля Валерий Николаев находился в одном из столичных изоляторов. Знаменитость арестовали за вождение без прав. Кроме того, звезда села за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Валерий Николаев утверждал, что в спецприемнике на него напал сокамерник. Дескать, уроженец Таджикистана плеснул ему в лицо кипяток. Артист заявлял, что его лицо, шея и грудь теперь покрыты ожогами. Николаев говорил, что у него повреждено 40% кожных покровов. Медики на теле Валерия ожогов не обнаружили.