К выпившей водки Пьехе в номер вломились азербайджанцы с интимным предложением

СМИ вспоминают скандальную историю странной дружбы Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева.





В этом году легендарному советскому исполнителю и кумиру миллионов женских сердец Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80. Слухи о том, что певец был сердцеедом и ловеласом, не утихают до сих пор. Одно время поклонники неустанно судачили о его романе с замужней Эдитой Пьехой, которая на пять лет старше. До сих пор ходят слухи об их любовной связи и о большой ревности мужа певицы Александра Броневицкого.



В 1964 году началась долгая и довольно теплая дружба Пьехи и Магомаева. В то время все прекрасно знали, как Броневицкий ревнует свою жену к Магомаеву. По словам очевидцев, однажды в Ялте муж застал Пьеху в гостинице с Магомаевым, когда те пили чай. Тогда он набросился на Пьеху и оттаскал ее за волосы.

Также известно, что Броневицкий приезжал во Францию, узнав, что Магомаев и Пьеха будут выступать на одном концерте. Посреди ночи он ворвался к ней в гостиничный номер и искал любовника.

"Саша был не просто ревнивый, он был больной на эту тему. Тогда он приехал в Канны, где мы с Муслимом были на международной ярмарке фирм грамзаписи. Так Броневицкий забрался по водосточной трубе, а я жила на пятом этаже, залез в окно с криком: "Где Магомаев?" Стал везде искать Муслима, под кровать заглянул, в ванную комнату, в шкафы. Когда понял, что Магомаева в моем номере нет, успокоился", – рассказывала Пьеха.



При этом артистка не скрывает, что часами говорила с Магомаевым по телефону. Она сама просила соединить ее с другом по междугородней связи.

Однажды между Пьехой и Магомаевым произошел казус. Певица была на приеме и выпила немного водки. Потом она пошла в номер. Вдруг к ней наведались азербайджанцы и просили от лица Магомаева ее руки и сердца. Сам певец потом все отрицал. Что это было на самом деле, так никто и не понял.